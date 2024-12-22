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36 aracın lastiğini kesen şüpheliden 'pes' dedirten ifade

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#Adana#Otomobil#Polis
36 aracın lastiğini kesen şüpheliden pes dedirten ifade
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 11:45

Adana’da sokakta park halindeki 36 aracın lastiğini bıçakla kesen Feyzullah K. ile Alper Ö. tutuklandı. Feyzullah K.’nin ifadesinde, “Kafamız güzeldi, hiçbir şey hatırlamıyorum” dediği öğrenildi.

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Olay, 20 Aralık’ta saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde buluşan Feyzullah K. ile arkadaşı Alper Ö., birlikte içki içti. Daha sonra evlerine dönmek için yola çıkan iki arkadaş, yürüdükleri sokakta park halindeki aralarında otomobil, hafif ticari araç, kamyonet ve traktörün de olduğu 36 aracın lastiğini bıçakla kesti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Sabah araçlarındaki zararı gören mahalleli, durumu polise bildirdi. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Feyzullah K., “Kafamız güzeldi, hiçbir şey hatırlamıyorum. Yaptıklarımız için pişmanım” dedi. Arkadaşı Alper Ö. ise kendilerinde olmadıklarını, yaptıkları için pişman olduğunu söyledi.

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İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Feyzullah K. ile Alper Ö., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)

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#Adana#Otomobil#Polis

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