35’i geçen memur olamayacak

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TBMM Genel Kurulu, kamu kurum ve kuruluşlarını etkileyen önemli değişiklikleri içeren yeni bir kanun teklifini kabul etti. Kabul edilen yasayla kamu kurumlarına girişte 35 yaş sınırı getirildi. TRT’ye şirket kurma ve ihale süreçlerinde özel yetkiler tanındı. Teklifte başlıca şu düzenlemeler yer aldı:

KAMUDAN AYRILANLAR

- Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’daki düzenlemeyle uyuşmazlık mahkemesi başkanı, Anayasa Mahkemesi’nce kendi üyeleri arasından seçilecek.

- Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun’daki değişiklikle, vergi incelemesine yetkili olanlar, görevlerinden ayrıldıktan sonra 3 yıl süreyle, görevden ayrılış tarihi itibarıyla son 3 yıl içinde, nezdinde inceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda herhangi bir görev veya iş alamayacak, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında sözleşme düzenleyemeyecek.

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- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyelerinin atama şartları düzenlenecek. Kurul üyelerinin Devlet Memurları Kanunu’ndaki şartları taşımaları ve herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görev almamış veya bu görevlerinden ayrılmış olmaları gerekecek.

EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI

- TRT Genel Müdürü’ne en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylık ve sözleşme ücreti ikramiye dahil ödenecek. Aylık ödemelerde ek gösterge, kıdem ve taban aylıkları ile sosyal yardım, zam ve tazminatlar esas alınacak.

- TRT Yönetim Kurulu, kurumun amaçlarına uygun olmak şartıyla özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabileceği gibi yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortaklık yapabilecek.

TRT İHALELERİ YÖNETMELİKLE

- Kurum tarafından kurulan veya satın alınan ya da iştirak edilen şirketlerin, her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işlerine ilişkin ihale işlemleri Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.

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- Kurumun her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işleri ile bu hususlara ilişkin ihale işlemleri, yayın faaliyetlerinin gerektirdiği koşullar gözetilmek suretiyle saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri esas alınarak yönetmelikle düzenlenecek.

- Kurum personeli Genel Müdür onayı ile TRT’ye ait şirketler ile ortak olduğu şirketlerde Yönetim Kurulu başkanı ve/veya üyesi olabilecek.

- Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TRT’ye bedelsiz tahsis edilebilecek.

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YAŞ SINIRI DEĞİŞİYORDU

Daha önce kamu kurumlarına girişteki yaş sınırı, başvurulan pozisyonun türüne göre değişiklik göstermekteydi.

-A Grubu Kadrolar (müfettişlik, uzmanlık, kaymakamlık, denetmenlik gibi kariyer meslekleri): Bu kadrolar için genellikle 30 veya 35 yaş üst sınırı uygulanıyordu. Örneğin, Maliye Bakanlığı’nda bazı pozisyonlar için 30 yaş, bazıları için ise 35 yaş sınırı belirlenmişti.

-B Grubu Kadrolar (genel memuriyet pozisyonları): Bu kadrolar için merkezi yerleştirme yoluyla yapılan atamalarda yaş sınırı aranmıyordu. Kabul edilen yeni yasa ile kamu kurumlarına girişte genel bir 35 yaş sınırı getirildi.