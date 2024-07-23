352 şampiyonun 150’si İstanbul Erkek Lisesi’nde

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran’da uygulanan merkezi sınava ait yerleştirme sonuçları dün Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde erişime açıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yüzde 96.21’i tercihlerine yerleşti.

DOLULUK YÜZDE 97.42

- Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 202 bin 348 kontenjanın 197 bin 129’u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 97.42 oldu.

- Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde fen liselerindeki 39 bin 720 ve sosyal bilimler liselerindeki 9 bin 480 kontenjanın tamamı doldu.

- Anadolu liselerinde bulunan 67 bin 390 kontenjana 67 bin 167 öğrenci yerleşti ve Anadolu liselerinin kontenjanı yüzde 99.66 oranında doldu.

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- Anadolu imam hatip liselerindeki 43 bin 268 kontenjana 41 bin 135 öğrenci yerleşti ve bu okul türünün kontenjanlarındaki doluluk oranı ise yüzde 95.07 oldu.

- Mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki 42 bin 490 kontenjana 39 bin 627 öğrencinin yerleşmesiyle yüzde 93.26 doluluk oranı sağlandı.

DEPREMZEDE KONTENJANI

- Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 5 Şubat 2023 tarihi itibarıyla kayıtlı bulunan depremzede öğrenciler için Türkiye genelinde 6 bin 805 kontenjan açıldı. Bu kapsamda açılan kontenjanlara başvuran öğrencilerin tamamı tercihlerine yerleştirildi.

YARISI İLK TERCİHİNE

- Merkezi yerleştirmede öğrencilerin yüzde 72.64’ü ilk 3 tercihinden birine yerleşti. Yerel yerleştirmede ise öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken, öğrencilerin yüzde 95.77’si ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.

- LGS’nin 352 şampiyonundan 150’si ise 500 tam puanla öğrenci alan İstanbul Erkek Lisesi’nin 150 kişilik kontenjanına yerleşti.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDEKİ OKULLAR

- Puanların artmasıyla birlikte bu yıl şampiyon ligi şöyle oldu: İstanbul Erkek, Galatasaray, Kabataş Erkek (Almanca), Kabataş Erkek (İngilizce), Ankara Fen, İzmir Fen, İstanbul Atatürk Fen (Almanca), İstanbul Atatürk Fen (İngilizce), Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu ve Cağaloğlu Anadolu Liseleri yer aldı. Burada en hızlı yükselmeyi İzmir Fen Lisesi, Baykar Milli Teknoloji MTAL yaptı. Çatalca Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Ankara Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ise hiç yerleşen olmadı.

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PUANLAR YÜKSELDİ YERLEŞME ZORLADI

- Eğitim Uzmanı Salim Ünsal: Genel görünüm olarak puanlar geçen yıldan düşük olsa da yüzdelik dilimler yükseldi. Geçen yıl puanlar yüksek, yüzdelik dilimler düşüktü. Bu yıl okulların puanı yükseldi. Okullara yerleşme koşulları geçen seneye göre zorlaştı. 500 tam puanla öğrenci alan tek lise İstanbul Erkek Lisesi oldu. Geri kalan okullarda ise yığılmalar geçen yıla oranla daha da arttı. Genel olarak 4 bin 916 boş kontenjan mevut. Fen ve sosyal bilimler liselerinde hiç boş kontenjan kalmadı. Anadolu liselerinde 223, Anadolu imam hatip liselerinde 1991, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde ise 2 bin 702 kontenjan boş kaldı. Şimdi nakil dönemi başlayacak. Ailelerde ‘hiç boş kontenjan kalmamış’ kaygısı oluyor. Boş kontenjan kalsın kalmasın herkes nakil etmek istediği okullardan hiçbir sınır olmaksınız 3 tanesini yazabiliyor. Sistem oralarda oluşacak boşlukları değerlendirerek yerleştirme yapıyor. Şu an dolu olabilir o okul, ancak oradan ayrılan olursa ona göre bir yerleştirme olacak. Ek yerleştirme başvurularını yapmak isteyenler mutlaka yapsın. Ancak genel olarak trafik yoğunlaştığı için istenilen sonuçları pek alamayabilirler.

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NAKİL DÖNEMİ İKİNCİ ŞANS

- Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönemde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek. Yerleştirmeye esas 1’inci nakil için tercihler 22 - 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve sonuçları 29 Temmuz’da açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 5 Ağustos’ta ilan edilecek. 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19- 23 Ağustos tarihleri arasında alacak. 26 Ağustos’ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.