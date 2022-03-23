350 bin liralık soygun! Maskeli şüpheliler kamera görüntülerinden yakalandı

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Olay, 19 Mart'ta Selimiye Mahallesi’nde meydana geldi. Emekli Haso Ş.'nin (85) eşiyle yaşadığı evine gelen 2 şüpheli, kendilerini polis olarak tanıtıp, "Sen terör olayına karıştın, evde arama yapacağız" diyerek kapıyı açtırdı. Yüzlerini kar maskesiyle kapatan şüpheliler, içeriye girdikleri anda önce, bakıcı kadını bayıltıp etkisiz hale getirdi, daha sonra ev sahibi çiftin bulunduğu odaya yönelip ellerindeki silahları Haso Ş.'ye yöneltti. Silah zoruyla evdeki kasayı açtıran şüpheliler, 4 burma bilezik, 5 cumhuriyet altını, 9 yarım altın, 2 çeyrek altın, 2 çift küpe, 1 taşlı kolye, 2 altın yüzük, 14 bin 840 TL ile 500 euro nakiti alıp geldikleri otomobille uzaklaştı.

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KAMERADAN PLAKA TESPİT EDİLDİ

İhbarla adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Detaylı inceleme yapan ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin kaçarken kullandığı otomobilin plakasını belirledi. Kent ve çevre illerdeki tüm birimlere dağıtılan plakada çalışma yapan ekipler, şüpheliler Yunus O. (39) ile Emrah K.'yi (39) Mersin’in Anamur ilçesinde yakaladı. Otomobildeki ilk aramada evden alınan döviz, altın ve paralar ele geçirilip muhafazaya alındı. 13 faklı suçtan kayıtları bulunan şüpheliler, ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı. Çalınan altın ve paralar sahibine teslim edildi.