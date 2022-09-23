350 bin dolar tazminat ödedi: Kuveytli sürücüye indirimle 3 yıl hapis

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Uludağ yolundaki Tarihi İnkaya Çınarı otoparkında 2021 yılında meydana gelen kazada, Kuveyt'te bakanlıkta görev yapan Ahmed El Reşidi'nin kiraladığı 16 KF 964 plakalı minibüs, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkıp özel otoparka daldı. Kazada, hızla gelen minibüsün önüne çıkıp durması için işaret yaparken aracın altında kalan otopark görevlisi İdris Emir (38) öldü, Zayide Kuyuldar, Mücahit Ekici, Arda Talha Yiğit, Ebru Dümen Ekici, Bekir Ekici ve Saliha Korkamazcan ise yaralandı. Olay sonrası polise teslim olan Ahmet El Reşidi, tutuklanıp cezaevine gönderildi.