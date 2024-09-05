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35 yaşındaki kadın, silahla başından vurulmuş halde bulundu

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#Sakarya#Adapazarı#112 Acil Çağrı Merkezi
35 yaşındaki kadın, silahla başından vurulmuş halde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 23:24

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir dairede silahla başından vurulan 35 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

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Olay, Orta Mahalle Kökçü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezi içerisinde bulunan daireden silah sesi duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, S.G. (35) isimli kadını silahla başından vurulmuş şekilde buldu.

Ağır yaralanan kadın, yapılan müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri kadının vurulduğu dairede geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi.

Ekipler, olayın ardından iş merkezinden koşarak uzaklaşan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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#Sakarya#Adapazarı#112 Acil Çağrı Merkezi

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