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DHA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 21:18 | Son Güncelleme:

35 metre yükseklikte ölüm kalım savaşı!

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Konya’nın Hadim ilçesinde, bir inşaatta yük taşınan 35 metre yüksekliğindeki vincin kırılması sonucu kabinde mahsur kalan yaralı operatör Fikri S., itfaiye ekiplerince kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün Harmanlar Mahallesi’nde bir inşaatta meydana geldi. 35 metre yüksekliğindeki kule vincin yük taşınan bölümü kırıldı. Yaralanan vinç operatörü Fikri S. kabinde mahsur kaldı. Bunun üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının arama kurtarma ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle vincin kabinine ulaştı. Ekiplerin müdahalesi sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarılan yaralı Fikri S., merdivenle aşağı indirildi. İlk müdahalesi yapılan Fikri S. Hadim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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