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35 koyun kesildi, 6 milyon lira değerinde takı takıldı: 'Adetlerimiz çok güzel'

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#Düğün#Şırnak#Gelenek
35 koyun kesildi, 6 milyon lira değerinde takı takıldı: Adetlerimiz çok güzel
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 09:54

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde iki gün iki gece süren düğünde çifte, 6 milyon lira değerinde takı takıldı. Damadın sağdıcı Seyfullah Engin, çevre köylerden ve yurt dışından binlerce davetlinin katıldığını söyledi.

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Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde Sipan Öter ve Rojin Ercan çiftinin görkemli düğünü iki gün iki gece sürdü. Binlerce davetlinin katıldığı düğünde, düğün alanına asılan dev ay yıldızlı bayrak altında gece geç saatlere kadar halaylar çekildi.

35 koyun kesildi, 6 milyon lira değerinde takı takıldı: Adetlerimiz çok güzel

Düğünde 35 koyun kesildi. İki gün iki gece süren düğünde geline 3 milyon değerinde altın damada ise 3 milyon para takıldı.

Gelin ve damada 6 milyon takı geldiğini aktaran Engin, "Önemli olan birlik ve beraberlik, para değil. Sağdıçtım 250 bin takı taktım. Adetlerimiz çok güzel. Düğünümüz çok güzel ve kazasız geçti" dedi.

35 koyun kesildi, 6 milyon lira değerinde takı takıldı: Adetlerimiz çok güzel

Gelin Rojin Ercan ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Her şey çok güzel organize edilmiş. Düğünümüze katılan herkese çok teşekkür ederim. Önemli olan altın değil, mutluluğumuz" ifadelerini kullandı.

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Damadın amcası Servet Öter de, iki gün iki gece süren düğünde binlerce insanın yurt içi ve yurt dışından katıldığını, herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi.

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#Düğün#Şırnak#Gelenek

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