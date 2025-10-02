35 kişiye mezar olmuştu... Ezgi Apartmanı davasında 4’üncü bilirkişi kararı

Haberin Devamı

Apartmanın zemin katındaki pastanede kolon kesildiği tespit edilmişti. Tutuklu binanın altındaki pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu (59) ve Mustafa Pekel (49) ile biri firari, 11 kişi Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu.

Davanın 9’uncu duruşması dün görüldü. Cumhuriyet savcısı mütalaasında 3 rapor arasındaki çelişkilerin devam ettiğini, raporlar arasında çelişkinin giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Yaklaşık 14 saat süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, dosyanın 4’üncü kez bilirkişiye gönderilmesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı 12 Aralık’a erteledi.