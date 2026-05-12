35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 108 kişi gözaltına alındı

İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Ekipler çalışmalarında yapay zeka destekli sistemlerden faydalandı. Çalışmaların ardından bu sabah İstanbul merkezli toplam 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

108 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 108 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Çalışmalar kapsamında yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 5 bin internet sitesi, bu sitelerin reklamını yaparak kullanıcı yönlendirdiği tespit edilen 111 adres ile ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 adres olmak üzere toplam 5 bin 151 URL adresine erişim engeli kararı alındı.

BAKAN GÜRLEK'TEN KARARLILIK MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve kumar oynatan ve bu yolla suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zeka destekli programlar kullanılarak İstanbul merkezli 35 ilde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasındaki güçlü eş güdüm ve koordinasyonun, suç odaklarına karşı verdikleri mücadelenin en büyük teminatı olduğunu belirtti.

Bakan Gürlek, paylaşımında şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, yasa dışı bahis ve kumar oynatan ve bu yolla suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zeka destekli programlar kullanılarak İstanbul merkezli 35 ilimizde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında 108 şüpheli gözaltına alınmış, suça aracılık eden 5 bin 151 internet sitesine erişim engellenerek sanal dünyadaki kirli bir ağ daha bertaraf edilmiştir. Devletimizin kurumları, vatandaşlarımızın huzuru, ailelerimizin birliği ve gençlerimizin dirliği için omuz omuza çalışmaktadır."

Operasyonu büyük bir özveriyle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne yürekten teşekkür eden Gürlek, dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahise karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.