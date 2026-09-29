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35 ilde düzenlenen operasyonlarda 653 kilo uyuşturucu ele geçirildi! 172 kişi tutuklandı

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#Uyuşturucu Operasyonu#Gözaltı#İçişleri Bakanlığı
35 ilde düzenlenen operasyonlarda 653 kilo uyuşturucu ele geçirildi 172 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 11:18

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "35 ilde düzenlenen operasyonlarda 653 kilo uyuşturucu ile 410 bin 412 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 milyon 229 bin kök kenevir ve skunk imha edildi. Operasyonlarda 264 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 172'si tutuklandı. 92'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı." denildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"35 İlde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına ve Yasa Dışı Kenevir Ekimine” yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 653 kg uyuşturucu madde ile 410 bin 412 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 milyon 229 bin adet kök kenevir ve skunk imha edildi.

Operasyonlarda 264 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 172'si tutuklandı. 92'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; 2 bin 205 narkotik ve asayiş ekibi, 11 bin 25 personel ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla 35 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları, Yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları tespit edildi.

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Uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesi, yasa dışı ekim alanlarının tespiti ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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#Uyuşturucu Operasyonu#Gözaltı#İçişleri Bakanlığı

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