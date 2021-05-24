35 derece sıcakta tulum içinde aşıya ikna

Hava sıcaklığının 35, nem oranının zaman zaman yüzde 90'lara ulaştığı kentte, tulumlarını giyen, maskelerin üzerine koruyucu siperlik takan ekip, çeşitli endişeleri olduğu için aşı yaptırmayan 4 bin 240 kişiyi ikna ederek, aşılanmasını sağladı. Aksu İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden Doktor Gülbahar Arslan, sistemde aşı hakkı tanınmasına rağmen aşı olmayan vatandaşlara bilgiler verdiklerini anlattı:









TER İÇİNDE KALIYORLAR



“Bu salgını sadece aşıyla önleyebiliriz. Anlatmak için vatandaşın evine, serasına gidiyoruz. Aksu bölgesinde sera çok fazla, vatandaş serasında oluyor. Biz de nerede bulursak, aşının önemini anlatıyoruz. Acil müdahale çantalarımız yanımızda oluyor. İkna olduklarında o dakikada aşı yapabiliyoruz. Tulumların içinde dayanmaya çalışıyoruz. Biraz terliyoruz ama mücadelemizi başarıya ulaştırmak için uğraşıyoruz. Tulumları çıkarınca terden ıslanmış oluyoruz.”



Serik İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli pratisyen hekim Abdullah Topçuoğlu da “Tek hedefimiz salgını önlemek. Sabah 08.00'de başlayıp, gece 24.00'e kadar ter döküyoruz. Hava sıcak ama dayanıyoruz” dedi. İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de "Bu hastalığa karşı en güçlü silahımız aşılanma. Onun için aşı ikna ekibiz, vatandaşın ayağına giderek, tereddütlerini gideriyor, aşısını yapıyor” diye konuştu. m AA

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara