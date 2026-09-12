35 canın bedeli: 8 yılla tahliye

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6 ŞUBAT depremlerinin simgelerinden olan 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili 2’si tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında, zemin kattaki pastanede kolon kestikleri iddiasıyla ‘olası kastla öldürme’, ‘olası kastla yaralama’ suçlarından her birinin ayrı ayrı 876 yıl 6 ay hapisleri istenen pastane işletmecileri tutuklu Sami Kervancıoğlu (60) ile Mustafa Pekel (50) ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 8’er yıl hapis cezasına çarptırılıp tahliyelerine, pastanenin iç mekan tasarımcısı tutuksuz Ertan Danacı’nın (54) beraatine karar verildi. 2 kamu görevlisinin beraat ettiği davada, diğer 6 sanığa ise 4 yıl ve 6 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

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KARARA TEPKİ BÜYÜK

Mahkemenin kararı, ölenlerin yakınları tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Binada avukat oğlu Ahmet Can Zabun (31), avukat gelini Nesibe Kaya Zabun (27) ile 6 aylık torunu Asude Zabun’u kaybeden Nurgül Göksu, kararı kabullenmediğini söyledi. Göksu, “İddianame olası kasttan hazırlandı. Bugün geldiğimiz noktada, tüm deprem davalarında bilinçli taksir veriliyor. Hadi olası kastı vermedin, 22 yıldan ceza veriliyor tüm deprem davalarında. Benim çocuklarımın davasında da 22 yıl verseydin de bu insanlara 8 yıl verip da nasıl serbest bırakırsınız. 8’inci günün sonunda enkazda buldum ben çocuklarımı. Çocuklarımı çöp poşetleriyle toprağa koydum. Mahkemeden çıkarken alkışlayarak çıktılar. Buradan giderken, adliyeden ayrılırken konvoy yaparak gittiler. Bu adamlar suçlu, ben çocuklarımın adaletini istiyorum. Bu kadar delil olmasına rağmen böyle bir kararı kabul etmem mümkün değil. 876 yıl hapsi istenen sanıklara 8 yıl ceza vermek, onları ödüllendirmektir. Onun için adalet istiyorum benim sesimi duysunlar” dedi.

‘KESİLEN KOLONLARI KENDİM BULDUM’

Yakınlarını kaybeden Nurgül Göksu, karara tepki göstererek “12 gün boyunca delil nöbeti tutmuş bir anneyim. Kesilen kolonu kendim buldum, kepçeyle kazdırdım da buldum” ifadelerini kullandı.