×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2025 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR SON DAKÄ°KA
HABERLERGündem Haberleri

35 bin eurosunu gasbedenleri aracÄ±yla ezip öldürmüÅŸtü: CezasÄ± belli oldu

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Turist#Cinayet#Antalya
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 17, 2025 15:41

Antalya'da kendisini silah zoruyla gasp ettiÄŸi gerekÃ§esiyle motosikletli 2 ÅŸÃ¼pheliye aracÄ±yla Ã§arparak Ã¶lÃ¼mlerine neden olduktan sonra yakalanÄ±p tutuklanan UkarynalÄ± turistin cezasÄ± belli oldu. Alanya 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ±nda iki kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan Ukrayna uyruklu Dymitro Chaban iÃ§in mahkeme heyeti haksÄ±z tahrik indirimiyle 25 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi.Â

Haberin DevamÄ±

Olay, 10 KasÄ±m 2023'de Alanya'nÄ±n Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelin Ã¶nÃ¼ne yaÅŸandÄ±. Edinilen bilgiye gÃ¶re, yerleÅŸik UkraynalÄ± turist Dymitro Chaban, aracÄ±yla bekleme yaptÄ±ÄŸÄ± esnada plakasÄ± olmayan motosiklet ile gelen Murat O. ve Elnur B. isimli ÅŸÃ¼pheliler, iddiaya gÃ¶re, silahÄ± gÃ¶sterip aracÄ±n camÄ±nÄ± aÃ§masÄ±nÄ± istedi. Dymitro Chaban ise bunu reddedince silahÄ±n kabzasÄ±yla camÄ± kÄ±ran ÅŸÃ¼pheliler, arabanÄ±n iÃ§erisinde bulunan Ã§antayÄ± vermesini istedi.

35 bin eurosunu gasbedenleri aracÄ±yla ezip Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼: CezasÄ± belli oldu

UkraynalÄ± turistin Ã§antayÄ± vermemesi Ã¼zerine ise ÅŸÃ¼pheliler aracÄ±n iÃ§ine doÄŸru bir el ateÅŸ ettikten sonra Ã§antayÄ± alÄ±p motosikletle kaÃ§tÄ±. ÅžÃ¼phelileri takibe baÅŸlayan UkraynalÄ± turist 300 metre sonra motosiklete Ã§arptÄ±. Ã‡evredekilerin haber vermesi Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da jandarma ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, Murat O. ve Elnur B.''nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptÄ±klarÄ± incelemede bir adet tabanca ve bir boÅŸ kovan ele geÃ§irdi.Â 

Haberin DevamÄ±

35 bin eurosunu gasbedenleri aracÄ±yla ezip Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼: CezasÄ± belli oldu

Ã‡ANTADAN 35 BÄ°N EURO Ã‡IKTI

UkraynalÄ± turist gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, iki ÅŸahsÄ±n cenazesi ise morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YapÄ±lan incelemede hayatÄ±nÄ± kaybeden ÅŸahÄ±slarÄ±n gasp ettiÄŸi Ã§antada 35 bin euro olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â 

35 bin eurosunu gasbedenleri aracÄ±yla ezip Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼: CezasÄ± belli oldu

25 YIL HAPÄ°S

DavanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± Alanya 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gerÃ§ekleÅŸti. Mahkeme heyeti iki kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan Ukrayna uyruklu Dymitro Chaban iÃ§in haksÄ±z tahrik indirimi uygulanarak 25 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi.

35 bin eurosunu gasbedenleri aracÄ±yla ezip Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼: CezasÄ± belli oldu

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Turist#Cinayet#Antalya

BAKMADAN GEÇME!