35 bin eurosunu gasbedenleri aracÄ±yla ezip Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼: CezasÄ± belli oldu

Olay, 10 KasÄ±m 2023'de Alanya'nÄ±n Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelin Ã¶nÃ¼ne yaÅŸandÄ±. Edinilen bilgiye gÃ¶re, yerleÅŸik UkraynalÄ± turist Dymitro Chaban, aracÄ±yla bekleme yaptÄ±ÄŸÄ± esnada plakasÄ± olmayan motosiklet ile gelen Murat O. ve Elnur B. isimli ÅŸÃ¼pheliler, iddiaya gÃ¶re, silahÄ± gÃ¶sterip aracÄ±n camÄ±nÄ± aÃ§masÄ±nÄ± istedi. Dymitro Chaban ise bunu reddedince silahÄ±n kabzasÄ±yla camÄ± kÄ±ran ÅŸÃ¼pheliler, arabanÄ±n iÃ§erisinde bulunan Ã§antayÄ± vermesini istedi.

UkraynalÄ± turistin Ã§antayÄ± vermemesi Ã¼zerine ise ÅŸÃ¼pheliler aracÄ±n iÃ§ine doÄŸru bir el ateÅŸ ettikten sonra Ã§antayÄ± alÄ±p motosikletle kaÃ§tÄ±. ÅžÃ¼phelileri takibe baÅŸlayan UkraynalÄ± turist 300 metre sonra motosiklete Ã§arptÄ±. Ã‡evredekilerin haber vermesi Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da jandarma ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, Murat O. ve Elnur B.''nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptÄ±klarÄ± incelemede bir adet tabanca ve bir boÅŸ kovan ele geÃ§irdi.Â

Ã‡ANTADAN 35 BÄ°N EURO Ã‡IKTI

UkraynalÄ± turist gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, iki ÅŸahsÄ±n cenazesi ise morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YapÄ±lan incelemede hayatÄ±nÄ± kaybeden ÅŸahÄ±slarÄ±n gasp ettiÄŸi Ã§antada 35 bin euro olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â

25 YIL HAPÄ°S

DavanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± Alanya 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gerÃ§ekleÅŸti. Mahkeme heyeti iki kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan Ukrayna uyruklu Dymitro Chaban iÃ§in haksÄ±z tahrik indirimi uygulanarak 25 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi.