35 akü çalan 2 kardeş, polis operasyonuyla yakalandı

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Meram'daki iş yerinden 35 otomobil aküsü çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Bunun üzerine Harun T.'nin ikinci el eşya alım satımı yaptığı dükkanında, çok sayıda akü olduğu belirlendi. İş yerine operasyon düzenleyen polis, Harun T.'deki akülerin çalınan aküler olduğunu saptadı. Harun T., 35 aküyü Ahmet T. ve kardeşi Mehmet T.'den 15 bin TL karşılığında satın aldığını, çalıntı olduğunu anlayınca geri vermek istediğini ancak şüphelilerin almadığını öne sürdü. Polis, 2 kardeşi Karatay ilçesi Erler Mahallesi Gülvatan Sokak’taki evlerinde gözaltına aldı. Aküleri çalıp, sattıklarını itiraf eden 2 kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalıntı aküler ise sahibine teslim edildi.