340 KM hızla binalara çarptı... Kargo uçağı düştü: 9 ölü

ABD’nin Kentucky eyaletindeki Louisville Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı’ndan Honolulu’ya gitmek üzere üç kişilik mürettebatla önceki gün kalkış yapan UPS kargo firmasına ait uçak, havalandıktan kısa süre sonra düştü. Olay anına ait görüntülerde, uçağın sol kanadından alevler yükseldiği, ardından uçağın kısa süreliğine havalandığı ve hemen sonrasında büyük bir ateş topuna dönüştüğü görüldü. Uçak 340 kilometre hızla binalara çarparak sürüklendi. Kazada çevredeki bazı binaların çatıları da patlamanın etkisiyle ağır hasar aldı. Federal Havacılık İdaresi’ne göre McDonnell Douglas MD-11 tipi uçakta bulunan 3 mürettebat yaşamını yitirirken, havalimanının yakınındaki sanayi bölgesinde çıkan yangınlar nedeniyle de 6 kişi hayatını kaybetti.11 kişi ise yaralandı.

Patlamalar ve yoğun dumanla birlikte alevler 1.5 kilometrelik alana yayıldı.

NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Kazanın ardından havalimanındaki tüm uçuşlar gece boyunca askıya alınırken, Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu’nun olaya ilişkin inceleme başlattığını ve 28 kişilik bir ekibin bölgeye gönderildiğini açıkladı. Kazanın nedeni ise henüz kesin olarak belirlenemedi. Louisville Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı, UPS Havayolları’nın operasyonları nedeniyle ABD’deki en yoğun üçüncü kargo havalimanı olarak biliniyor.