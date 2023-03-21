34 suç kaydı olan uyuşturucu taciri evine düzenlenen baskınla yakalandı

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Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Küçükkumla Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, 34 ayrı suç kaydı bulunan ve ‘Uyuşturucu imalatı ile ticareti yapmak’ suçlarından aranan C.A.’nın Kumla Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi.

Şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çeşitli gramajlarda satışa hazır halde metamfetamin, kubar esrar, aparatlar, hassas terazi, av tüfeği, 4 cep telefonu ve 12 bin 190 TL para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.