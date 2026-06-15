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34 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 4,8 milyarlık hesap hareketliliği

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#İçişleri Bakanlığı#Yasa Dışı Bahis#Nitelikli Dolandırıcılık
34 ilde yasa dışı bahis operasyonu 4,8 milyarlık hesap hareketliliği
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 11:15

İçişleri Bakanlığı, 34 il merkezli nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 293 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 4,8 milyarlık hesap hareketliliği tespit edildi.

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İçişleri Bakanlığı, 34 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 4,8 milyar TL hareketlilik olduğu tespit edilen 293 şüpheli yakalandı.

34 ilde yasa dışı bahis operasyonu 4,8 milyarlık hesap hareketliliği

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik 34 il merkezli operasyonlar gerçekleştirildi. Adana, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa, Trabzon ve Van merkezli düzenlenen operasyonlarda; şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin hesaplarında 4 milyar 800 milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda doküman ele geçirildi.

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34 ilde yasa dışı bahis operasyonu 4,8 milyarlık hesap hareketliliği

Operasyonlar kapsamında 293 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 159’u tutuklandı, 94’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Açıklamada, "Kahraman Jandarmamızı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, MASAK’ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

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#İçişleri Bakanlığı#Yasa Dışı Bahis#Nitelikli Dolandırıcılık

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