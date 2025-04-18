336 bin ‘yabancı’ öğrenci

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ULUSLARASI Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF), Türkiye’de eğitim alan yabancı öğrencilerin ülke ekonomisi ve kamu diplomasisine verdiği katkıyı incelediği raporu açıkladı. ABD merkezli Uluslararası Eğitim Enstitüsü’nün (IIE) son verilerine göre, Türkiye’de 204 ülke ve bölgeden 336 binin üzerinde uluslararası öğrenci çeşitli kurumlarda eğitim görüyor. Bu öğrencilerden 14 bin 500’ü Türkiye Bursları programından yararlanırken kalan kısım ise kendi imkânlarıyla eğitimini sürdürüyor.

YOĞUNLUK 5 ŞEHİRDE

- Türkiye’ye en çok uluslararası öğrencinin geldiği ülkeler sırasıyla Suriye, Azerbaycan, Türkmenistan, İran, Irak, Kazakistan, Mısır, Afganistan ve Somali olurken; en fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan kentlere bakıldığında İstanbul, Eskişehir Ankara, Karabük ve Erzurum listenin ilk 5 sırasında yer aldı.

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TERCİH LİSTESİNDE 10’UNCU ÜLKEYİZ

- Türkiye yabancı öğrenci sayısına bakımından küresel bazda 10’uncu sırada yer alırken uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapan dünyanın ilk 4 ülkesi arasında 1 milyon 126 bin öğrenci ile ABD ilk sırada bulunuyor. 842 bin öğrenci ile 2’nci sırada Kanada, üçüncü ise 758 bin öğrenci ile İngiltere, 437 bin öğrenci sayısı ile de 4’üncü sırada Avustralya yer alıyor.

BAKAN, MÜSTEŞAR

- Raporda ayrıca Türkiye’de eğitim almış ve daha sonra ülkesinde bakan, müsteşar, rektör ve siyasetçi olan birçok isme örnekler verildi. Mezunların, Türkiye lehine kamuoyu oluşturmada, Türkçe’nin yaygınlaşmasında ve olası önyargıların kırılmasında ciddi bir role sahip olduğu ifade edildi.

- Gençlerin ülkelerinin iş dünyasında, kamu ve siyaset kurumlarında yükselerek, Türkiye’nin yumuşak gücünün artmasına katkı sağladığı belirtildi. Çalışmada öğrencilerin yılda en az 95.8 milyar TL’lik harcama yaptığı da ifade edildi.