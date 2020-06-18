333 Türk vatandaşı tahliye uçağı ile New York'tan İstanbul'a getirildi

Türk vatandaşlarını taşıyan THY'ye ait TC-LJA kuyruk tescilli Boeing 777 tipi uçak saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. İstanbul'a gelen yolcular termal kamera kontrolünden geçerek pasaport kontrol noktasına geldiler. Yolcular burada da iletişim ve sağlık durumunu bildiren formu doldurdular. Bu arada polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda yolcuları sık sık uyardı.

"TUHAF ŞEYLER OLUYOR AMERİKA'DA"

Tahliye uçağıyla New York'tan İstanbul'a gelen yolculardan Burcu Kayar, "Bizim için çok uzun bir yolculuktu vatanımıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Elçiliğimize bizim buraya gelmemize yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Çok zordu oradaki süreç. Amerika'da hem ekonomik hem virüs üstüne de protesto gösterileri oldukça karışık bir süreç var. 3-4 gündür telefon hatlarında sıkıntı var. Kimseye ulaşamıyoruz. Tuhaf şeyler oluyor Amerika'da. Tahliye seferi için mart ayından beri sıra bekliyoruz" dedi.

Yolculardan Nebile Oğuz ise, " Bir aydır gelmeye çalışıyoruz. Mutluyuz sonunda geldik sürekli iptal ediyorlardı sonra gelemeyeceğiz sandık. İki gün önce uçağın olacağını söylediler. Amerika'da durum fena fena" diye konuştu.