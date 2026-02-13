33 yıllık memuriyeti ‘Noel Baba’ yaktı

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Antalya Demre’deki dünyaca ünlü Aziz Nikola (Noel Baba) Kilisesi’ni güneş ışınları ve yağmurdan koruması amacıyla yapılan, 30 yıl tarihi yapının üzerinde kaldıktan sonra depoya kaldırılan çatı sistemi malzemelerini kendisine ait villa inşaatında kullanmakla suçlanan Demre Müze Müdürü Nilüfer Sezgin’le ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

ŞİKÂYETLE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Teftiş Kurulu muhakkikleri, yaklaşık 10 ay süren soruşturmanın ardından Sezgin’in memuriyetten çıkarılması yönünde görüş bildirdi. Karar, 33 yıllık memur olan Sezgin’in usulen yapacağı son savunmanın ardından kesinleşecek. Karar kesinleştikten hemen sonra Nilüfer Sezgin için yargı süreci başlayacak.

Müze Müdürü Sezgin’in görevden alınmasıyla sonuçlanan olaylar serisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yapılan bir şikâyetle başlamıştı. İddiaya göre; Sezgin, 1’inci derece sit alanı olan bir alanda arsa satın aldı. Bir süre sonra bu arsanın sit derecesi değiştirildi ve inşaat yapımına uygun hale getirildi. Sezgin, bu değişikliğin hemen ardından arsa üzerinde villa ve sera inşaatına başladı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Meclis’te kavgayı çıkaran talimat kimden geldi Haberi görüntüle

İnşaat devam ederken Bakanlık Müfettişleri iddialarla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken, yenisiyle değiştirildiği için Demre Müzesi’ne ait depoda muhafaza altına alınan demir, çelik ve plastikten oluşan çatı malzemeleri eksilmeye başladı. Durumu fark eden depo sorumlusu personel, güvenlik kameralarını inceleyince müze müdürü Nilüfer Sezgin’in yanına aldığı birkaç işçiyle malzemeleri bir araca yüklediğini tespit etti.

Araştırmasına devam eden personel, müzeye ait malzemelerin Sezgin’e ait arsaya götürüldüğünü tespit etti. Alanda videolu ve fotoğraflı tespitler yapıldıktan sonra Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Bakanlık müfettişleri bilgilendirildi. Olaya ilişkin drone ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen müfettişler, Demre Müze Müdürü Sezgin’i jet hızıyla açığa aldı.

Haberin Devamı

RESMİ PLAKALI İŞ MAKİNESİ

İlk soruşturma devam ederken Sezgin’in, villasının hemen yanına yaptığı seranın inşaatında da yine müze envanterine kayıtlı, resmi plakalı iş makinelerini kullandığı ortaya çıkmıştı. Fotoğraf ve videolu delillerin Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sunulmasının ardından başlatılan soruşturma sonunda ceza alan Sezgin’in müfettişlere verdiği ifadede suçlamaları kabul etmiş ve pişmanlığını dile getirmişti.