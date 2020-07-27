33 saat sonra mutlu son

Giresun’da Semen Yaylası’nda cuma günü 20.00 sıralarında, Tevrat-Gülcan Akbayrak çiftinin kızı 11 yaşındaki Elif, hayvan otlattığı sırada kayboldu. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Elif’i bulamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine yaylaya jandarma, AFAD, AKUT, UMKE ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Giresun, Trabzon ve Ordu’dan arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Her türlü ihtimalin değerlendirildiği arama çalışmalarına Jandarma istihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri de katıldı. Arama çalışmaları, yoğun sise rağmen 30 kilometrekarelik alanda aralıksız yürütüldü. 96 personel, 3 iz takip köpeği ile termal kameralarında kullanıldığı arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

2 GECE TEK BAŞINAYDI

Dün sabah günün ağarmasıyla sis kalktı. Jandarma, 05.00 sıralarında daha önce kontrol edilen ailenin evine 300 metre mesafedeki boş bir yayla evinin önünde Elif’i buldu. Soğukta üşüyüp acıkan Elif’in siste yolunu kaybettiği ve 2 geceyi yaylada açık alanda geçirdiği belirlendi. Giresun Valiliği, minik Elif’in sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.