33 saat sonra kurtarıldı… Eli ve ayaklarını bağlayıp dövdüler: 8 şüpheli gözaltına alındı

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İBB’ye yönelik yolsuzluk davasının tutuksuz sanıklarından İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran akşamı saat 21.15 sıralarında, eşi ve iki çocuğuyla sahilde yürüyüş yapmak için Maltepe’de evinin önüne indi. Bu sırada yanına gelen kişiler tarafından darp edilen Karaal, şüphelilerin aracına zorla bindirilerek kaçırıldı. Karaal’ın kaçırılmasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. MOBESE kamera görüntüleri incelendi. Yapılan araştırmaların ardından Tuzla’da olduğu tespit edilen Karaal, yaklaşık 33 saat sonra dün sabah 06.30 sıralarında polis ekiplerince atıl durumdaki bir fabrikanın deposunda el ve ayakları bağlı şekilde bulundu. Tedavisi için hastaneye götürülen Karaal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Karaal’ın yakınlarına “Beni zorla kaçırdılar. Sonuç alamayacaklarını anlayınca kaçmadan önce benim kafama sıkacaklardı. O anda polis geldi ve beni kurtardı. Yoksa öldürülecektim. Kurtulduğuma inanamıyorum” dediği öğrenildi. Kaçırıldığı süre boyunca darp edilen ve susuz kaldığı belirlenen Erhan Karaal’ın hastanede tedavisi sürüyor. Erhan Karaal’ın iyileşmesinin ardından ifadesinin alınacağı öğrenildi.

‘KOCANIZ ELİMİZDE’ DİYE ARADILAR

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Şüphelilerin, Karaal’ı kaçırdıktan sonra eşini yurtdışı numarasından arayan bir kişinin “Sizde para olduğunu biliyoruz, kocanız elimizde. Bize para göndereceksiniz” diyerek tehdit ettiği belirlendi.

Karaal’ın avukatı Tayfun Taşlıoğlu, Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Kaçıranlar bulunmamak için çok fazla yer değiştirmiş. Öldüresiye dövülmüş. Ağır darp etmişler. Polis baskın yapınca yakalanmışlar. Bulunduğunda elleri ve ayakları sıkıca bağlıymış. Doktorlar, Erhan beyin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi” dedi.

Soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Erhan Karaal’ın, işten çıkardığı eski çalışan ile bu çalışanla aralarının iyi olduğu öğrenilen iki müteahhitle husumetinin bulunduğu tespit edildi. Özellikle Yerebatan Sarnıcı’nın Kültür Bakanlığına devredilmesinin ardından ihale alamayan iki müteahhidin Erhan Karaal’a yeni ihaleler vermesi için baskı yaptığı belirlendi. Bu gelişme üzerine iki müteahhidin ve eski çalışanın da bu gözaltına alındığı öğrenildi.

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4 FARKLI ADRESE GİDİP SAKLAMIŞLAR

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin olay yerine iki otomobille geldikleri, kaçırma olayının ardından Erhan Karaal’ı diğer otomobile geçirdikleri belirlendi. Şüphelilerin ara sokakları takip ederek D-100 Karayoluna çıktıkları, ardından Erhan Karaal’ı 4 farklı adrese götürerek sakladıkları belirlendi.

Ekipler yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü kullanarak şüphelileri yakalamak için çalışma yaptı. Şüphelileri yakalamak için Kocaeli ve Yalova ve İstanbul’da tespit edilen 19 adrese baskın yapıldı. Ancak buralarda bulunamayan Erhan Karaal’ın Tuzla’da boş bir depoda tutulduğu belirlendi. Başında silahlı bir kişinin beklediği tespit edilen Erhan Karaal’ı kurtarmak için çok dikkatli bir operasyon yapıldı. Gasp Büro Amirliği ve Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ani baskında elleri ve ayakları bağlı bir şekilde yerde oturtulan Erhan Karaal’ı kurtarılırken, yanında bekleyen silahı şüpheli de kıskıvrak yakalandı.

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8 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada 8 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

‘EŞİM YANLIŞ HEDEFTİ’

ERHAN Karaal’ın Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ndeki tedavisi sürerken, basın mensuplarına açıklama yapan eşi Ayşe Karaal şunları söyledi: “Erhan çok ağır bir darp almış. Yoğun bakımda şu an. Olayla ilgili çok şaşkın olduğunu, neden bunu yaşadığını, kimsenin kendisiyle ilgili hiçbir sorunu olmadığını söyledi. Bu işte mutlaka ve mutlaka bir karışıklık olduğunu düşünüyorum. Yani yanlış hedef, çünkü hiçbir manası yok.”