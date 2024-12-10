33 saat sonra acı haber

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KARADENİZ Sahil Yolu’nun Arhavi Kıyıcık mevkisinde pazar günü sabaha karşı 03.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütlesi yola sürüklendi, Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı. Ekipler, heyelanda toprak altında araç kalıp kalmadığını bölgedeki kameralardan araştırmaya başladı. Dik yamaçtan akan toprak ve taş kütlelerinin, çift yönlü olarak ulaşıma kapattığı Karadeniz Sahil Yolu’nu aşıp, denize kadar ulaştığı görüldü. Rize - Artvin Havalimanı’ndaki yolcular bölgedeki balıkçı tekneleriyle denizden taşınarak Arhavi’ye götürüldü.

Bölgede küçük çaplı taş düşmeleri devam ederken, ekiplerin yaklaşık 19 saatlik çalışmasıyla devasa toprak yığınlarından arındırılan karayolunun sahil kısımdaki şeridi ulaşıma açıldı. Ekipler yol açma, temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

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GİRİŞİ VAR ÇIKIŞI YOK

Karayolu güzergahındaki güvenlik kameraları incelemelerinde, 1 aracın tünel içinde kaydı olduğu ancak çıkışı olmadığı belirlendi. Toprak altında olduğu değerlendirilen aracın bulunması amacıyla Erzincan, Rize ve Ankara’dan getirilen teknik cihazlar ve dronlarla ekipler tarafından tespit çalışması yapıldı. Ekiplerin arama çalışmaları sürerken cumartesi günü Giresun Bulancak’tan Gürcistan’a gitmek için 28 AAB 485 plakalı otomobille yola çıkan 4 kişiden haber alamayan aileleri, kayıp ihbarında bulundu. Yakın arkadaş olan Murat Turhan (37), Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir’in (25) bulundukları otomobilin, toprak altında kalmış olabileceği ihtimali araştırılmaya başlandı.

ARAÇ HURDA YIĞININA DÖNDÜ

- OTOMOBİLİN bulunabilmesi için yoğun çalışma yürüten ekipler, heyelandan 33 saat sonra, dün 12.30 sıralarında heyelanın vurduğu Karadeniz Sahil Yolu’nda toprak altında kalan 28 AAB 485 plakalı otomobile ulaştı.

Ekipler 1.5 saat süren çalışmayla da otomobildeki sürücü Murat Turhan, Aykut Tiryaki, Nuri Apaydın ve Görkem Özdemir’in cansız bedenleri buldu. 4 arkadaşın cansız bedenleri, toprak yığını arasından çıkarıldı. Aracın hurda yığınına döndüğü görüldü.