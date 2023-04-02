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33 kaçak göçmen donmak üzereyken jandarma kurtardı

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#ERZURUM#Göçmen#Jandarma
33 kaçak göçmen donmak üzereyken jandarma kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 14:06

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 33 kaçak göçmen yürüyerek aşmak istedikleri dağda tipiye tutuldu. Mehmetçik donmak üzere olan kaçak göçmenleri bulup, karakola getirerek hayatlarını kurtardı.

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Kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan 33 düzensiz göçmen Van'da kendilerini bekleyen minibüsle Erzurum'a doğru yola çıktı. Karayazı ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki kırsal Yeniköy Mahallesi mevkinde göçmenleri taşıyan minibüs yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Yollarına minibüsle devam edemeyen göçmenler, yürüyerek Erzurum'a gelmeye çalıştı. Güvenlik güçlerine yakalanmamak için dağlardan yürümeyi tercih eden göçmenler, kısa sürede yoğun kar yağışı ve tipiye tutuldu. Yönlerini kaybeden göçmenler, hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle donmaya başladı.

33 kaçak göçmen donmak üzereyken jandarma kurtardı

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Bölgede kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını alan jandarma dağda donmak üzere olan 32'si Afganistan biri Pakistan uyruklu toplam 33 kişiye ulaştı. Göçmenleri kısa sürede ilçe merkezindeki karakola getiren jandarma timleri, yemek vedip çay ikramında bulundu. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

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#ERZURUM#Göçmen#Jandarma

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