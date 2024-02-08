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33 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu! Bakan Yerlikaya: 147 kişi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#DEAŞ#Kahramanlar Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 08:04

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde DEAŞ'a yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen Kahramanlar-49 operasyonlarında 147 kişinin yakalandığını açıkladı

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, İstanbul, Gaziantep, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Elazığ, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Yalova’da düzenlenen operasyonlar kapsamında;

33 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu Bakan Yerlikaya: 147 kişi yakalandı

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Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı.
Adıyaman’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.
Afyonkarahisar’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 17 şüpheli yakalandı.
Ankara’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 8 şüpheli yakalandı.
Antalya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.
Bingöl’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
Bitlis'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
Bolu’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı.
Bursa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
Çorum’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.
Diyarbakır’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli yakalandı.
Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
Eskişehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
Elazığ’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli yakalandı.
İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
İzmir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 11 şüpheli yakalandı.

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33 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu Bakan Yerlikaya: 147 kişi yakalandı


Karabük’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
Kayseri’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı.
Kırıkkale’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
Kırşehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli yakalandı.
Kilis’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli yakalandı.
Kocaeli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.
Konya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı.
Kütahya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
Manisa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 9 şüpheli yakalandı.
Mardin’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.
Mersin’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli yakalandı.
Muğla’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 8 şüpheli yakalandı.
Samsun’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 11 şüpheli yakalandı.
Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.

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Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek.

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#Ali Yerlikaya#DEAŞ#Kahramanlar Operasyonu

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