33 fezleke Meclis’te

Yeni fezlekelerin büyük bölümünün HDP milletvekilleri hakkında ve Kobani olaylarıyla ilgili olduğu öğrenildi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında bir fezlekenin gelip gelmediği sorusuna karşılık Şentop, bu konuda henüz bir kararın Meclis’e ulaşmadığını vurguladı. TBMM’de bekleyen dokunulmazlık dosyalarının sayısı 1200’ü aştı. Bu dosyalardan 922’si 56 HDP’li hakkında hazırlanan dosyalardan oluşuyor.