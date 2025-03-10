×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

32 yıllık öğretmen hobi olarak başladı, şimdi gelir kaynağı oldu... Vergi muafiyeti aldı

Güncelleme Tarihi:

#Öğretmen#Kütahya#Haber
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 11:13

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan emekli yiyecek içecek öğretmeni İbrahim Uzan, 32 yıllık meslek hayatının ardından evinde unlu mamul üretiyor. Turizm Otelcilik Lisesi yiyecek bölümü mezunu olan Uzan, önce hobi olarak başladığı bu işi, çevresinden gelen olumlu geri dönüşlerle ticarete dönüştürdü.

Haberin Devamı

Vergi dairesinden evde üretilen ürünler için vergi muafiyet belgesini alan Uzan, internet üzerinden satış yaparak ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırıyor. "Üretim yapmak hem vakit değerlendirmek için güzel bir yöntem oldu hem de aile bütçesine katkı sağladı" diyen Uzan, üretim sürecinde endüstriyel makineler kullanmadıklarını, tamamen ev tipi fırınlarla çalıştıklarını belirtti.

32 yıllık öğretmen hobi olarak başladı, şimdi gelir kaynağı oldu... Vergi muafiyeti aldı

Ürünleri arasında kurabiye, börek, ekmek ve ekşi mayalı tam buğday ekmeği gibi seçenekler bulunan Uzan, özellikle diyet yapan müşteriler için de özel üretimler yapıyor. Bir diyetisyenle iş birliği içinde çalışarak diyet ekmek ve galeta üretimi gerçekleştiren Uzan, aynı zamanda yaprak sarma ve kıymalı mantı gibi geleneksel lezzetler de sunuyor.

Haberin Devamı

32 yıllık öğretmen hobi olarak başladı, şimdi gelir kaynağı oldu... Vergi muafiyeti aldı

Müşteriler, Uzan'ın ürünlerini instagram sayfası üzerinden sipariş edebiliyor. Tüm ürünlerinde doğal malzemeler kullandıklarını vurgulayan Uzan, glüten alerjisi olan müşterileri için de özel glütensiz ekmek ve unlu mamuller üreterek sağlık dostu bir alternatif sunduklarını ifade etti.

32 yıllık öğretmen hobi olarak başladı, şimdi gelir kaynağı oldu... Vergi muafiyeti aldı

32 yıllık öğretmen hobi olarak başladı, şimdi gelir kaynağı oldu... Vergi muafiyeti aldı

32 yıllık öğretmen hobi olarak başladı, şimdi gelir kaynağı oldu... Vergi muafiyeti aldı


Haberle ilgili daha fazlası:
#Öğretmen#Kütahya#Haber

BAKMADAN GEÇME!