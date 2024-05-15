32 yıldır tek kare fotoğrafla kızını arıyor

Haberin Devamı

Van Gölü kenarında, merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Yeşilsu köyünde yaşayan 7 çocuk babası Kazım Ateş (58), geçimini balıkçılık yaparak sağlıyordu. 11 Eylül 1992’de teknesi ile göle açılan Ateş’e ulaşan balıkçılar, 4 yaşındaki kızı Bahar Ateş’in kaybolduğu haberini verdi. Kızının kaybolduğunu öğrenir öğrenmez köyüne dönen Ateş, jandarmaya gidip kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve köylülerle birlikte günlerce Bahar’ı aradı ancak kızından bir ize rastlamadı.

Küçük Bahar’ın kayboluşunun üzerinden 32 yıl geçti. Kazım Ateş, kızını aramayı hiç bırakmadı. Şimdi arayışına sosyal medya üzerinden devam ediyor. Kızından geriye kalan tek kare fotoğraf ve kimlik ile kayıp paylaşımı yaparak kızına ulaşmaya çalışıyor.

Artık Antalya’da yaşayan ve bir markette çalışan Kazım Ateş kızını kaybettiği 1992’den bu yana yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı: “Kızım Bahar çok güzeldi. Baktığınız zaman yüzünün parladığını görürdünüz. Kızım doğduğunda anneme ‘Bu kız köyde yaşamaz’ demiştim, 1 yıl sonra kayboldu. İçime doğdu sanki. Kızımın kaybolmasından sonra uzun süre sokakta, parkta çocuklar gördüğüm zaman ‘Kızım acaba onlardan biri mi’ diyordum. Eskiden telefon yoktu, işimiz çok zordu. Yaz aylarında da köyümüz şehir dışından gelenlerle dolup taşardı. Bahar, o gün bir arkadaşıyla beraber ekmek yemiş, oyun oynamış. En son o görmüş. Çok aradık Bahar’ı en son ulaştığımız bilgiyse bir arabayla götürüldüğü yönünde.

Haberin Devamı

‘KIZIMIN YAŞADIĞINI HİSSEDİYORUM’

Hissediyorum kızım yaşıyor, bir yerlerde, biliyorum. Birçok kez yetkililere gittim, başvurduğum emniyet müdürlüğü depremde yıkıldı. Valiliğe gittiğimde belgelerimin olduğu yeri su basmış oradan da bir şey yok anlayacağınız. Kızımdan geriye bir kare fotoğraf, bir de kimliği kaldı. Arayışım devam ediyor, inşallah bu şekilde kızımdan bir haber alır, kendisine ulaşabilirim.”