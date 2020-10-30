32 yılda 51 bin korunan çocuk kamuya yerleştirildi

TBMM Dilekçe Komisyonu’na yazan F.K. 18 yaşından önce yetiştirme yurdundan ayrılanlara kamuda iş imkânına yönelik bilgi talep etti. Komisyon konuyu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sordu. Bakanlıktan gönderilen yanıtta özetle şunlar kaydedildi:

BİR MESLEK, BİR GELECEK: “Korunma ihtiyacı olan çocukların işe yerleştirilmesi için ‘Bir Meslek Bir Gelecek’ projesi hâlihazırda yürütülmektedir. Bu proje kapsamında, İŞKUR İl Müdürlüklerinden ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) destek alınmaktadır.

14 BİN ÇOCUK KORUMA ALTINDA: 2020 Mayıs itibariyle Çocuk Evleri’nde 6 bin 270 çocuk, Çocuk Evleri Siteleri’nde 6 bin 327 çocuk, Çocuk Destek Merkezleri’nde 1402 çocuk koruma ve bakım altında bulunmaktadır.

YILDA 3 DEFA YERLEŞTİRME: İstihdam hakkından yararlanmak için; hakkında korunma kararı/bakım tedbiri kararı alınmış olması, sosyal hizmet modellerinden yararlanma süresinin en az iki yıl olması, reşit olunan tarihte bu hizmetlerden yararlanmaya devam ediliyor olması gerekmektedir. Yerleştirme yapılacak kadro sayısı Çalışma Genel Müdürlüğü’nce tespit edilerek kurumlara bildirilmektedir. Yılda 3 defadan az olmamak üzere Çalışma Genel Müdürlüğü’nce yerleştirme yaptırılmaktadır.

51 BİNİ KAMUDA: Uygulamanın başlatıldığı 1988 yılından bugüne kadar toplam 51 bin 294 gencimiz kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmiştir. Kadro ve ihtiyaçlara göre atamalar gerçekleştirmiş olup bu kapsamda atama işlemi yapmayan kamu kurumları da bulunmaktadır.

ATAMALARA YAKINDAN TAKİP: İstihdam hakkı tek seferlik sağlanmaktadır. Gençlerimizin atanmaları öğrenimlerine uygun kadrolara yapılmaktadır. Atamalar yakından takip edilmektedir.”