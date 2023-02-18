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32 yıl önce kaldığı eski cezaevine bu kez depremzede olarak geldi

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#Kahramanmaraş#Malatya#Depremzede
32 yıl önce kaldığı eski cezaevine bu kez depremzede olarak geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2023 20:56

Malatya’da Fikret Barak (57), icra nedeniyle aldığı; Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski cezaevine yıllar sonra bu kez depremzede olarak döndü. Barak, "Çıkarken büyük sevinç yaşadığım cezaevine sığınacağım aklıma gelmezdi” dedi.

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen iller arasındaki Malatya’da da çok sayıda bina yıkılırken bir çok bina ise hasar gördü. Bin 393 kişinin yaşamını yitirdiği Malatya’da evsiz kalanlar çadır kent, kamu kurum ve kuruluşları, toplu ulaşım araçları ya da buldukları uygun yerlere sığındı. Merkez Yeşilyurt ilçesinde Kültür Merkezi olarak kullanılan eski cezaevi de evsiz kalan birçok kişiyi barındırıyor.

"İCRADAN DOLAYI 3 SAAT KALMIŞTIM"

Bölgede 56 yıl önce inşa edilen ve 41 yıl cezaevi olarak kullanıldıktan sonra boşaltılan bina, aslına uygun restore edilerek ‘Gedik Kültür Merkezi'ne dönüştürüldü. Gedik Mahallesi'ndeki merkez depremde sağlam kalınca afetzedelerin sığınağı oldu. Eşinden ayrılmasının ardından yalnız yaşayan Fikret Barak, “Gidecek yerim yok. Kamyon şoförüydüm, malulen emekli oldum. Depremde evim yıkılınca buraya yerleştim. 1991 yılında burası cezaeviyken icradan dolayı 3 saat kalmıştım. Çıkarken büyük sevinç yaşadığım cezaevine bir gün sığınacağım aklıma gelmezdi” diye konuştu. 

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#Kahramanmaraş#Malatya#Depremzede

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