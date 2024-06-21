32 yaşındaki üniversiteye ‘Oscar’ getiren 5 kriter

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2019’da UNESCO tarafından “Dünya Bilimler Akademisi Mükemmeliyet Merkezi” unvanı alanİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), 2023’de Avrupa Komisyonu’nda “Araştırmacı İnsan Kaynağı Mükemmeliyet Ödülü”ne layık görüldü. 1992 yılında kurulan ve bugün 32 yaşında ‘genç’ bir üniversite olan İYTE, son olarak Londra merkezli yükseköğretim kurumları derecelendirme platformu Times Higher Education (THE) tarafından verilen 2024 yılının THE Awards Asia ödüllerinde liderlik kategorisinde birinciliği kazandı. İYTE’nin İzmir Urla’daki yerleşkesine gittik. Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, başarının kapısını açan 5 anahtarı şöyle sıraladı:

1- EĞİTİM KALİTESİ: Öğrencilerimizi 21’inci yüzyıl becerileriyle donatıyor, girişimcilik ve liderlik alanında geleceğe hazırlıyoruz. Böylece mezun olmadan iş bulabilen veya iş kurabilen, gittiği her ortamda fark yaratan projelere imza atan bir nesil yetiştiriyoruz. Kişisel ve sosyal gelişimlerini de önemsiyoruz. Türkiye’de bir ilk olarak mezunlarımıza diplomalarının yanı sıra “Toplumsal Farkındalık ve Liderlik Belgesi” veriyoruz.

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2- AKADEMİK PERFORMANS: TÜBİTAK, TÜSEB, sanayi kuruluşları gibi ulusal kaynakların yanı sıra Avrupa Birliği, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlardan aldığımız prestijli ve yüksek bütçeli desteklerle bilimsel projelerimizi gerçekleştiriyoruz. İstihdam ettiğimiz dünya standartlarında üstün başarılara imza atmış Türk ve uluslararası öğretim üyelerimizle Avrupa Komisyonu’nda “Araştırmacı İnsan Kaynağı Mükemmeliyet Ödülü”nü aldık.

3- TEKNOLOJİ YATIRIMLARI: Türkiye’nin Teknoloji Üssü İYTE mottosuyla yürüttüğümüz önemli çalışmalarımız oldu. Tam zamanlı AR-GE personelimizin sayısı 800’lerden 1800’lere ulaştı. Toplam ciromuz 906 milyon TL’den 5.5 milyarlara çıkarken toplam ihracatımız 80 milyon dolardan 220 milyon dolarlara geldi. İnşasına yeni başladığımız Teknopark İzmir Güney Yerleşkesi ile bu faaliyetler küresel inovasyon ve girişimcilik merkezine dönüşerek devam ediyor.

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4- ULUSLARARASILAŞMA ÇALIŞMALARI: Yayınladığımız bilimsel makalelerin yüzde 45.5’inde uluslararası üniversitelerle iş birliği yaptık. Yani mesele sadece öğretim üyesi başına yayınlanan makale sayısında birinci olmak değil, yayınların kalitesi ve etki değeri de son derece önemli. 2019 yılında “UNESCO-Dünya Bilimler Akademisi Mükemmeliyet Merkezi” unvanını aldık.

5- TOPLUMUN HER KESİMİNE EĞİTİM HİZMETİ: 6 bin lisans, 1500 yüksek lisans ve doktora öğrencimiz ile 1200 akademik ve idari personelimiz var. Teknopark İzmir ve Bilişim Vadisi İzmir’de 2 bin 700 tam zamanlı AR-GE personeli çalışıyor. İlköğretim öğrencilerine çocuk üniversitemiz, lise öğrencilerine bilim kamplarımız var. 50 yaş üstü için İkinci Bahar üniversitemizi ve huzurevlerinde kalanlar için sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyoruz.

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ÖDÜLLER GURUR KAYNAĞI

- İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, “Uzun zamandır verdiğimiz emeğin uluslararası arenada görünmesi ve ‘Liderlik ve Yılın Yönetim Ekibi Ödülü’ ile takdir edilmesi bizler için büyük mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Bu ve bundan önceki ödüller, sadece üniversitemiz için değil Türkiyemiz ve yükseköğretimimiz adına da son derece önemli” diyor.