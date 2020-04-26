32 terörist etkisizleştirildi, 1 asker şehit

Suriye’de Fırat’ın doğusunda 32 terörist etkisiz hale getirildi. Haftanin’de Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce şehit düşerken, 3 asker yaralandı.

SIZMA GİRİŞİMİ ÖNLENDİ

Suriye’de Fırat’ın doğusunda Barış Pınarı harekât bölgesine sızma girişiminde bulunmak için 20 kişilik bir terörist grubun Rakka’dan hareket ettiği öğrenildi. Bölgedeki Türk komandoları yıldırım harekâtla terörist grubu sızmasına imkan tanımadan etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı, “Sızma girişimi yapmaya çalışan 20 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi” dedi.

HAVADAN DA VURULDULAR

Kuzey Irak’ta Haftanin’de dün PKK’lı teröristlerce havan ile yapılan taciz atışı sonucu sözleşmeli er Ahmet İnce şehit düştü, biri ağır olmak üzere üç asker de yaralandı. Bölgede tespit edilen hedefler karadan Fırtına obüsleri ile vurulurken, F-16’lar da bombardıman yaptı. Bölgede 12 terörist etkisiz hale getirilirken, birçok mevzi ve sığınak da tahrip edildi.