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32 suç örgütü üyesi yakalandı

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#Mahzen-29#Suç Örgütü#Operasyon
32 suç örgütü üyesi yakalandı
Ali Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 07:00

“Mahzen-29” operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ev ve işyerlerinde ele geçirilen silahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.

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İSTANBUL Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane’de 8-17 Nisan 2024 arasında düzenlenen “Mahzen-29” operasyonlarında, “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, “mala zarar verme”, “uyuşturucu imalatı ve ticareti”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarına karıştıkları tespit edilen organize suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Operasyonlarda yakalanan 32 şüphelinin suç dosyası da kabarık çıktı. Şüphelilerin kendilerine hedef seçtikleri işinsanlarını öldürmeye teşebbüs ettikleri, işyerlerini kurşunladıkları, kaçırmaya çalıştıkları belirlendi.

32 suç örgütü üyesi yakalandı

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Mahzen-29 operasyonlarında yakalanan 32 şüphelinin ev ve işyerlerinden yapılan aramalarda, 34 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız otomatik tabanca, farkı eylemlerde kullanılmış 3 sahte plaka, az miktarda satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Ele geçirilen silah, döviz ve uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi.

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#Mahzen-29#Suç Örgütü#Operasyon

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