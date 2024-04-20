32 suç örgütü üyesi yakalandı

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İSTANBUL Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane’de 8-17 Nisan 2024 arasında düzenlenen “Mahzen-29” operasyonlarında, “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, “mala zarar verme”, “uyuşturucu imalatı ve ticareti”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarına karıştıkları tespit edilen organize suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Operasyonlarda yakalanan 32 şüphelinin suç dosyası da kabarık çıktı. Şüphelilerin kendilerine hedef seçtikleri işinsanlarını öldürmeye teşebbüs ettikleri, işyerlerini kurşunladıkları, kaçırmaya çalıştıkları belirlendi.

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Mahzen-29 operasyonlarında yakalanan 32 şüphelinin ev ve işyerlerinden yapılan aramalarda, 34 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız otomatik tabanca, farkı eylemlerde kullanılmış 3 sahte plaka, az miktarda satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Ele geçirilen silah, döviz ve uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi.