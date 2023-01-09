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32 saniyede kapıyı açtık, 6 dakikada teyp ve ses sistemini çaldı

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#Eskişehir#Hırsız#Otomobil
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 12:03

Eskişehir'de kapısını 32 saniyede açtığı otomobilden teyp ve ses sistemini 6 dakikada çalan şüpheli, kameraya yansıdı.

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Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde ismi açıklanmayan bir sürücü, 7 Ocak'ta otomobilini sokağa park edip, evine girdi. Sokağa 03.21'de yüzünde kar maskesi ile gelen kişi, otomobilin kapısını 32 saniyede açtı. Otomobilin sağ tarafından içeri giren şüpheli, araçtaki teyp ve ses sistemini çalıp, kaçtı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kar maskesi takan şüphelinin 32 saniyede kapıyı açıp, 6 dakikada teyp ve ses sistemini çaldığı görüldü. İhbar sonrası harekete geçen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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#Eskişehir#Hırsız#Otomobil

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