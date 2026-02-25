32 sanığın yargılandığı davada Özlem Çerçioğlu için karar verildi

Haberin Devamı

2013-2015 yılları arasında Aydın Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ve Efeler Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihalelere ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile 2016 yılında 32 sanık hakkında 'İhaleye fesat karıştırma', 'Edimin ifasına fesat karıştırma', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Sahte resmi evrak düzenleme' suçlarından dava açıldı.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Daha sonra birleştirilen dosyalar, Aydın 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Geçen duruşmada, Özlem Çerçioğlu için 'Zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma' suçundan yargılanmasına ek olarak suç vasfının değişmesi talebiyle 'Zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan 6 yıl hapis cezası ve memuriyetten men talep edildi.

KARAR DURUŞMASI

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Çerçioğlu katılmazken, tutuksuz yargılanan diğer sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, Özlem Çerçioğlu'nun 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından suçun unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle beraatine hükmetti. Duruşmada ayrıca 5 sanık hakkında çeşitli hapis cezaları verilirken, diğer sanıklar beraat etti.(DHA)