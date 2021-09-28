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32 şahitli nikâh

#Hilmi Türkmen#Üsküdar#Burak Ak
32 şahitli nikâh
Fatma Aksu

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in iç mimar kızı Betül Türkmen (25) ile AK Parti Rize Merkez İlçe Başkanı Burak Ak’ın (28) nikâhında şahitliği aralarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM eski başkanlarından İsmail Kahraman, eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım,  Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve iş insanı İnan Kıraç’ın da bulunduğu 32 kişi yaptı.

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KIZININ NİKÂHINI KIYDI

Üsküdar, Bağlarbaşı Kültür Merkezi’ndeki nikâha yüzlerce davetli katıldı. Daha önce 2 oğlunun nikâhını kıyan Hilmi Türkmen, kızının nikâhını da kendi kıydı. Betül ve Burak çiftinin rekor sayıda nikâh şahidi olunca, şahitler sahneye sığmakta zorlandı. Hilmi Türkmen, yüksek sesle ‘evet’ diye bağırması üzerine, damadına doğru yaklaşıp, “Yalnız Burak, hayatında bundan sonra bu kadar yüksek sesle bağırmak yok” diye espri yaptı. Hilmi Türkmen’in sözleri davetlileri güldürdü. Bağlarbaşı Kültür Merkezi’ne eşi Seher Erbaş’la el ele gelen Ali Erbaş, nikâhın ardından Kuran’ı Kerim okudu ve genç çifte Kuran hediye etti.

32 şahitli nikâh

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#Hilmi Türkmen#Üsküdar#Burak Ak