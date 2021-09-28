32 şahitli nikâh

Haberin Devamı

KIZININ NİKÂHINI KIYDI

Üsküdar, Bağlarbaşı Kültür Merkezi’ndeki nikâha yüzlerce davetli katıldı. Daha önce 2 oğlunun nikâhını kıyan Hilmi Türkmen, kızının nikâhını da kendi kıydı. Betül ve Burak çiftinin rekor sayıda nikâh şahidi olunca, şahitler sahneye sığmakta zorlandı. Hilmi Türkmen, yüksek sesle ‘evet’ diye bağırması üzerine, damadına doğru yaklaşıp, “Yalnız Burak, hayatında bundan sonra bu kadar yüksek sesle bağırmak yok” diye espri yaptı. Hilmi Türkmen’in sözleri davetlileri güldürdü. Bağlarbaşı Kültür Merkezi’ne eşi Seher Erbaş’la el ele gelen Ali Erbaş, nikâhın ardından Kuran’ı Kerim okudu ve genç çifte Kuran hediye etti.