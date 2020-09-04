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Burcu MUTLU - DHA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 11:51 | Son Güncelleme:

32 otomobili ‘change yöntemiyle’ satmaya hazırlanan 2 şüpheli tutuklandı

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32 otomobili ‘change yöntemiyle’ satmaya hazırlanan 2 şüpheli tutuklandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıntı 32 otomobili, motor ve şase numaralarını değiştirerek satmaya hazırlanan 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Ö.O.G. ve M.B. adlı şüphelilerin peşine düştü. 2 şüphelinin, İstanbul ile Kocaeli’den çaldıkları 32 otomobili 'change yöntemi' olarak tabir edilen motor ve şase numarasını değiştirerek satacaklarını tespit edildi. Polis ekipleri, takibe aldıkları 2 şüphelinin gizlendiği Alanya’daki bir eve operasyon düzenledi. Ö.O.G. ve M.B. yakalanarak, gözaltına alındı.

32 otomobili ‘change yöntemiyle’ satmaya hazırlanan 2 şüpheli tutuklandı

Çalıntı 32 otomobil ise Alanya ile farklı illerde bulundu. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Ö.O.G. ve M.B., sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

32 otomobili ‘change yöntemiyle’ satmaya hazırlanan 2 şüpheli tutuklandı

Çalınan otomobillerin orijinal haline getirildikten sonra sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

 

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