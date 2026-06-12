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32 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 111 şüpheli yakalandı! 40 milyarlık işlem hacmi

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#Yasa Dışı Bahis#Giresun#Operasyon
32 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 111 şüpheli yakalandı 40 milyarlık işlem hacmi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 14:02

Giresun polis ekiplerince, yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik 18 ay süren teknik ve fiziki çalışmaların ardından 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 111 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu yasa dışı bahis yapılanmasının faaliyet gösterdiği dönem içerisinde yaklaşık 40 milyar liralık işlem hacmine ulaştığının değerlendirildiği öğrenildi.

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Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladıkları belirlenen iki ayrı bahis sitesi mercek altına alındı. Emniyet birimlerinin yaklaşık 18 ay boyunca sürdürdüğü teknik ve saha çalışmaları sonucunda, şüphelilerin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma/üye olma" ve "Yasa dışı bahis" suçlarını işledikleri tespit edildi.

32 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 111 şüpheli yakalandı 40 milyarlık işlem hacmi

40 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

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Yapılan incelemelerde, söz konusu yasa dışı bahis yapılanmasının faaliyet gösterdiği dönem içerisinde yaklaşık 40 milyar liralık işlem hacmine ulaştığının değerlendirildiği öğrenildi.

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111 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen deliller doğrultusunda Giresun merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 140 şüpheliden 111'i gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'sinin yurt dışında bulunduğu, bir kişinin ise cezaevinde olduğu belirlenirken, firari durumdaki 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

32 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 111 şüpheli yakalandı 40 milyarlık işlem hacmi

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Gözaltına alınanlar arasında Ceyhan Belediye Başkan Vekili Avukat S.A.Y.'nin eşi S.Y., Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi S.Ç. ile İstanbul'da İngilizce öğretmeni olarak görev yapan A.Ü.'nün de bulunduğu öğrenildi.

32 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 111 şüpheli yakalandı 40 milyarlık işlem hacmi

PARA VE ÇEŞİTLİ DELİLLERE EL KONULDU

Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve çeşitli delillere el konuldu. Soruşturmanın Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

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#Yasa Dışı Bahis#Giresun#Operasyon

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