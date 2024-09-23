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32 ilde Narkoçelik-40 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: 63 kişi tutuklandı

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#Narkoçelik-40 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Operasyon
32 ilde Narkoçelik-40 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: 63 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 08:06

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen Narkoçelik-40 Operasyonları'nda 125 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 63'ünün tutuklandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Van, Ankara, İstanbul, Manisa, İzmir, Rize, Edirne, Gaziantep, Siirt, Mardin, Iğdır, Samsun, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Kocaeli, Tekirdağ, Batman, Adıyaman, Bolu, Elazığ, Aksaray, Bingöl, Afyonkarahisar, Zonguldak, Malatya, Hakkari, Ağrı ve Aydın'da uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-40' operasyonlarında; 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek 125 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 63’ünün tutuklandığını kaydetti. Bakan Yerlikaya, şüphelilerin 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade ederek, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" vurgusu yaptı.

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#Narkoçelik-40 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Operasyon

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