32 ilde FETÖ operasyonu: 62 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2025 09:20

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 32 ilde jandarma tarafından düzenlenen FETÖ operasyonlarında 62 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

32 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda;

62 şüpheliyi yakaladık. 

41'i TUTUKLANDI.

4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. 

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; 

Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Uşak ve Van'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 

Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri,

Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları,

Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızda haklarında soruşturma başlatıldı. 

Emeği geçenleri tebrik ediyorum .

 

