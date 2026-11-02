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32 ilde FETÖ operasyonu: 41 şüpheli tutuklandı

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#FETÖ#İçişleri Bakanlığı#OPERASYON
32 ilde FETÖ operasyonu: 41 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 10:22

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "32 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 41’i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" denildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"32 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 41’i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 32 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, Örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

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Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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#FETÖ#İçişleri Bakanlığı#OPERASYON

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