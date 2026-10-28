32 ilde dev uyuşturucu operasyonu: 423 şüpheli yakalandı, 298 tutuklama

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32 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 423 şüpheli yakalandı; adliyeye sevk edilen zanlılardan 298'i tutuklandı. Operasyonlarda 560 kilogram uyuşturucu madde, 435 bin 553 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 119 bini aşkın kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

32 İlde Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Düzenlenen Operasyonlarda 423 Şüpheli Yakalandı, 560 kg Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

"Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 32 ilde uyuşturucu madde imal ve ticaretine ile yasa dışı kenevir ekimine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

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Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkâri, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da bin 953 narkotik ve asayiş ekibi ile 9 bin 765 personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri de aktif görev aldı.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları ve uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

Çalışmalar sonucunda; 560 kg uyuşturucu madde ile 435 bin 553 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 119 bin 772 kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi. Operasyonlar kapsamında yakalanan 423 şüpheliden 298'i tutuklandı, 125'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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