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32 ilde DAEŞ operasyonu: 31 tutuklama

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#İzmir#DEAŞ#Operasyon
32 ilde DAEŞ operasyonu: 31 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 19:54

İzmir merkezli 32 ilde terör örgütü DEAŞ’ın finansman yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 100 şüpheliden 31'i tutuklandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün finansman yapılanmasına yönelik İzmir merkezli olmak üzere, 3 Aralık'ta Konya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Tekirdağ, Adana, Adıyaman, Yozgat, Şanlıurfa, Bursa, Kahramanmaraş, Van, Kocaeli, Bingöl, Ağrı, Yalova, Kayseri, Muş, Şırnak, Siirt, Çankırı, Aksaray, Diyarbakır, Antalya, Samsun, Sakarya, Malatya, Hakkari, Hatay, Mersin ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

32 ilde DAEŞ operasyonu: 31 tutuklama

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyon kapsamında 100 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

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Şüphelilerden 59’u İzmir İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 41’i ise adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan 6'sı yurtdışında 14 firari şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

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#İzmir#DEAŞ#Operasyon

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