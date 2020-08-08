32 ilde 54 bin kişi karantinada

Koronavirüs tedbirleri kapsamında salgının seyrine bakılarak her ile özgü önlemler alınıyor. Risk durumuna göre il geneli, ilçe, köy, mahalle ve sokak karantinaları uygulanıyor.

BÖLGESEL YASAKLAR

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina tedbirlerinin uygulandığı kaydedildi. Açıklamada, “Cuma günü saat 09.30 itibarıyla 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54 bin 53’tür” denildi.

BUGÜNE KADAR 68 İLDE

Açıklamada ayrıca, “Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe, 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde 623 bin 766 kişi karantina altına alınmıştır” bilgileri de paylaşıldı.