32 ilde 54 bin kişi karantinada
Koronavirüs vakalarıyla birlikte karantina uygulanan bölge sayılarında da artış yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı dün, “Cuma günü saat 09.30 itibarıyla 32 ilimizde toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanıyor. Karantina uygulanan yerlerdeki toplam nüfus 54 bin 53’tür” bilgisini verdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında salgının seyrine bakılarak her ile özgü önlemler alınıyor. Risk durumuna göre il geneli, ilçe, köy, mahalle ve sokak karantinaları uygulanıyor.
BÖLGESEL YASAKLAR
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina tedbirlerinin uygulandığı kaydedildi. Açıklamada, “Cuma günü saat 09.30 itibarıyla 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54 bin 53’tür” denildi.
BUGÜNE KADAR 68 İLDE
Açıklamada ayrıca, “Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe, 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde 623 bin 766 kişi karantina altına alınmıştır” bilgileri de paylaşıldı.
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