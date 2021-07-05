32 adreste yasa dışı silah ticareti operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, örgütlü olarak yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik İzmir'in Bergama, Kınık ve Dikili ilçeleri ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki toplam 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Helikopter destekli operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 22 kişiden 19'u yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 24 tabanca, tabancalara ait çok sayıda şarjör ve fişek, 5 tüfek ve bunlara ait mühimmat, silah imalatında kullanılan malzemeler ve birleştirilmek üzere hazır olan tabanca parçaları, sentetik uyuşturucu, esrar ve sentetik hap olmak üzere uyuşturucu madde ele geçirildi.

İkametlerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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