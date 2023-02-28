319 bin koruyucu aile başvurusu

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E-Devlet üzerinden yapılan başvuru üzerine yapılan ilk görüşme sonrası koruyucu aile olma sürecine devam etmek isteyen ve ilk görüşmesi olumlu geçen kişilerden sağlık raporu ve adli sicil belgesi gibi çeşitli belgeler isteniyor. Belgeler üzerinden ön inceleme yapılıyor, başvuruya engel bir durum tespit edilmediği takdirde de sosyal inceleme sürecine geçiliyor. Başvurular il müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlar yoluyla de gözden geçirilerek aileler sıraya alınıyor. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre bu süreç 3-6 ay arası değişen bir zamana yayılıyor.