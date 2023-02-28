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319 bin koruyucu aile başvurusu

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#Deprem#Koruyucu Aile#Başvuru
319 bin koruyucu aile başvurusu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 07:00

Depremin ardından 319 bin 241 aile, afetzede çocuklara koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

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E-Devlet üzerinden yapılan başvuru üzerine yapılan ilk görüşme sonrası koruyucu aile olma sürecine devam etmek isteyen ve ilk görüşmesi olumlu geçen kişilerden sağlık raporu ve adli sicil belgesi gibi çeşitli belgeler isteniyor. Belgeler üzerinden ön inceleme yapılıyor, başvuruya engel bir durum tespit edilmediği takdirde de sosyal inceleme sürecine geçiliyor. Başvurular il müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlar yoluyla de gözden geçirilerek aileler sıraya alınıyor. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre bu süreç 3-6 ay arası değişen bir zamana yayılıyor.

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#Deprem#Koruyucu Aile#Başvuru

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