Gündem Haberleri

313 milyonluk vurgun BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN dolandırıcılarına operasyon: 48 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 09:02

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerini kopyalayarak siber dolandırıcılık yapan ve suç gelirlerini Kapalıçarşı’daki döviz firmalarına aktaran kişilere yönelik operasyon talimatı verdi. 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda 48 kişi gözaltına alındı. 11 kişi aranıyor. Şüphelilerin, yaklaşık 313 milyon TL tutarındaki suç gelirini yasal finansal sisteme dâhil ettiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Forex yatırım dolandırıcılığı ile BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerinin birebir kopyalanarak siber dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirildiğini tespit etti. Suç gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı anlaşıldı. 

313 MİLYON TL SİSTEME DAHİL EDİLDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizlerde, bu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon TL tutarındaki suç gelirinin yasal finansal sisteme dâhil edildiği belirlendi. 

120 MİLYON TL’LİK MALVARLIĞINA EL KONULDU 

İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı. 11 şüpheli ise aranıyor. Soruşturma kapsamında, suça iştirak ettiği değerlendirilen 1 döviz bürosu, 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu.

