313 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu

İskenderun Limakport Limanı’nda Ticaret Bakanlığı’na bağlı gümrük muhafaza ekiplerince en yüksek miktarlı “Captagon” cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Birleşik Arap Emirlikleri’ne transit edilmek üzere söz konusu limana gelen 17 konteyner yükü “bina taşı” beyan edilen eşyada, Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince arama gerçekleştirildiğini belirtti.



6.2 MİLYON ADET



Muş, “Yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 1072,6 kg (6.264.259 adet) ‘Captagon’ cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değeri 313 milyon liradır. Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı Captagon cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir” dedi.

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