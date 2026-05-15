31 yıllık sırrı DNA testi çözdü

Göbeklioğlu Medikal Sistemler Şirketi’nin sahibi Alp Göbeklioğlu ile Aysel Göbeklioğlu, 1995 yılında evlendi. Çiftin bu evliliğinden bugün reşit olan iki çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre taraflar arasında şiddetli geçimsizlik yaşanınca Alp Göbeklioğlu, 7 yıl önce boşanma davası açtı. Boşanma aşamasında sağlık sorunları yaşayan ve psikolojik olarak yıpranan Alp Göbeklioğlu, eşini affederek boşanmaktan vazgeçti.

Mahkeme de davanın feragat nedeniyle reddine karar verdi. Bu defa Aysel Göbeklioğlu mahkemeye başvurarak eşi Alp Göbekloğlu’na boşanma davası açtı.

KIZI BABALIK TESTİ İSTEDİ

İddiaya göre dava devam ederken ilk çocukları B. Göbeklioğlu, babası Alp Göbeklioğlu’ndan DNA testi yaptırmasını istedi. İlk zamanlar buna yanaşmayan Alp Göbeklioğlu, kızının ısrarı üzerine bu testi yaptırdı. Alp Göbeklioğlu, yaptırdığı DNA testi sonucunda kızı B. Göbeklioğlu’nun biyolojik babası olmadığını öğrendi. Dünyası başına yıkılan ve büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Alp Göbeklioğlu, 31 yıllık eşi Aysel Göbeklioğlu’na ‘zina’ nedeniyle boşanma davası açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan davanın dilekçesinde, “Müvekkil ve senelerdir kızı bildiği B. Göbeklioğlu bu test sonucunda adeta şoke olmuştur. Müvekkil ile B. Göbeklioğlu üzüntüden ve şaşkınlıktan deliye dönmüştür. Müvekkilin, Aysel Göbeklioğlu ile evlenme sebebi de hamile olduğunu söylemesi üzerine olmuştur. Müvekkil kendisinden olmadığını anladığı ve senelerdir kızı bildiği B. Göbeklioğlu’na sonuna kadar sahip çıkacağını söylemiştir” ifadeleri yer aldı.

30 MİLYON LİRALIK ‘ZİNA’ DAVASI AÇTI

Alp Göbeklioğlu’nun avukatı Muammer Aydın, Aysel Göbeklioğlu’nun 31 yıl önce karnındaki bebeğin kendisinden olduğunu söyleyerek müvekkilini kandırdığını ve yanılttığını öne sürerek dava dilekçesinde özetle şu ifadelere yer verdi: “Müvekkil bu durumu bilseydi, Aysel Göbeklioğlu ile evlenmeyecekti. Müvekkil, ikinci çocuğunun da kendisinden olup olmadığı konusunda şüphe duymaktadır. Çünkü Aysel Göbeklioğlu, bir anneye yakışmayacak eylemlerde bulunarak iki çocuğu ve damadı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Tarafların evlilik birliği Aysel Göbeklioğlu’nun ağır kusurlu davranışları, sadakatsiz eylemleri ve zinası sebebiyle temelinden sarsılmıştır. Bu nedenle kendisinden 10 milyon lira maddi, 20 milyon lira manevi olmak üzere toplam 30 milyon lira tazminat, aylık 30 bin lira nafaka talep etmekteyiz. Öte yandan yaptırdığımız DNA testinin mahkemece yeterli görülmemesi halinde Adli Tıp Kurumu’ndan yeniden babalık testinin tekrarlanmasını talep ediyoruz.”